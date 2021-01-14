رفع جلسة النواب للأحد..وتوقعات بمناقشة لائحة الشيوخ

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة المسائية الثالثة اليوم الخميس، بعد إعلان التشكيلات النهائية لهيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، على أن تعود للانعقاد يوم الأحد المقبل، وسط توقعات بمناقشة لائحة مجلس الشيوخ.
وقبيل رفع الجلسة، أعلن جبالي، إخطار حزب مصر الحديثة للمجلس، باختيار النائب هشام هلال إبراهيم، رئيسا للهيئة البرلمان، واللواء محمد صلاح أبو هميلة ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.
دوت الخليج ينشر التركيبة السياسية لهيئات مكاتب لجان برلمان 2021 بدور الانعقاد الأول
كما وافق المحلس على إحالة مشروعات القوانين التي لم يتم الفصل فيها في الفصل التشريعي السابق، إلى اللجان النوعية المختصة لإعادة مناقشتها.
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