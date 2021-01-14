جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، فيديو يوضح مجهودات الفريق الطبى بتعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بأماكن إقامة الفرق الرياضية المشتركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.





وتنطلق بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر فى الفترة 13-31 يناير الجارى بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم. يأتى ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للتأمين الطبى للاحتفالات والمهرجانات والفعاليات، وفى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد خلال خطة التعايش، وبما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. الصحة تنشر مجهودات الفريق الطبى لتأمين بطولة مونديال اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.