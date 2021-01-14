سفارة مصر تهيب بالقادمين لإثيوبيا ضرورة الحصول على تأشيرة دخول

جدة - نرمين السيد - أهابت سفارة مصر باديس ابابا اليوم الخميس بجميع المواطنين المصريين القادمين لإثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، وعدم الانتظار للحصول عليها عند الوصول إلى مطار أديس أبابا.





ونبهت السفارة -فى بيان صحفى- المواطنين المصريين القادمين للعمل فى أثيوبيا بضرورة حصولهم على تأشيرة العمل المناسبة مسبقاً، مع تقديم عقد العمل أو دعوة من جهة العمل الإثيوبية. وأوضحت أنه بالنسبة للمواطنين المصريين القادمين لأثيوبيا للعمل فى مفوضية الاتحاد الإفريقى، فيجب عليهم التواصل مسبقاً مع مفوضية الاتحاد الإفريقى؛ للتأكيد على قيام المفوضية بالتنسيق مع السلطات الأثيوبية؛ لحصولهم على تأشيرة الدخول المناسبة للغرض من الزيارة قبل السفر.

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