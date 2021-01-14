هطول أمطار على الغربية

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة الغربية، اليوم الخميس، حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وهطلت الأمطار على معظم أنحاء المحافظة مصحوبة ببرودة؛ ما أدى لتراكم المياه فى الشوارع والميادين.





ووجه المحافظ، الدكتور طارق رحمى، رؤساء المدن والأحياء بضرورة سحب مياه الأمطار الراكدة من خلال أجهزة النظافة والتجميل وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة تحسبا لوقوع أى حوادث.

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