رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة.. وعودة الانعقاد الأحد المقبل 

رفع المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، التى عقدت اليوم الخميس، وأعلن أن الجلسة القادمة ستعقد الساعة الواحدة ظهر الأحد القادم الموافق 17 يناير.

جاء ذلك بعد أن عقد المجلس اليوم ثلاث جلسات أقر فيها نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.

كما وافق المجلس النواب على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التى لم يفصل فيها المجلس فى الفصل التشريعى الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة، والتى سبق إحالتها إليها.

وفى سياق متصل، وافق مجلس النواب على إحالة عدد من الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للنظر فى دستوريتها.

وشهدت الجلسة العامة إقرار مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية.

وتقدم رئيس المجلس بالتهنئة لهيئات مكاتب اللجان النوعية، مؤكدأً أن التعاون المثمر والبناء سيكون العنوان بين أعضاء هيئات مكاتب اللجان

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.