شروط التعليم بعد فتح باب التقدم للإعارة بالخارج للمعلمين

أعلنت إدارة الإعارات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب تلقى استمارة الراغبين في التقدم للإعارات للعام الدراسی 2021، 2022، حتى أخر فبراير المقبل، على أن يتم تحصيل الرسوم المقررة من المتقدم للإعارة إضافة إلى لشهادة طبية معتمدة من جهة رسمية تثبت صلاحية المتقدم للسفر للخارج.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، فى خطاب لها، أنه بالنسبة للمعلمات يتقدمن بإقرار موافقة على سفرها للخارج دون اصطحاب الأطفال، وأن تكون الموافقة سارية طوال مدة الإعارة وعلى من تتقدم للإعارة أن تذكر في طلب الإعارة اسم المحرم أن وجد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى عدة شروط أهمها أن يكون تقرير أخر سنتين ممتاز بالنسبة للوظائف التخصصية الإدارية والكتابية وكفء بالنسبة لوظائف التخصصية تعليم وألا يزيد السن عن خمسون عاما للمعلمين وشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية، وألا يزيد السن عن 56 عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإشرافية ووظائف التوجيه الفني ومن يتقدم للتدريس باللغات الأجنبية ويكون حساب السن لجميع الوظائف على أساس أول أكتوبر من العام الذي تتم فيه الإعارة 50 عاما.

وتابعت الوزارة: «بالنسبة للمتقدم تخصص تكنولوجيا تعليم يجب أن يرفق صورة من قرار تعيينه مع الاستمارة وعلى من يرغب من معلمي التعليم الفني الصناعي ويجيد اللغة الأجنبية إنجليزي أو فرنساوي في جميع التخصصات التقدم ببطاقة إعارة للدول الناطقة بغير العربية للعام الدراسي المقبل».