تجربة محط الأنظار.. القومى للمرأة يهنئ عضوات النواب الفائزات باللجان النوعية

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني الى عضوات مجلس النواب اللاتى فزن فى انتخابات تشكيل اللجان النوعية بالمجلس بمناصب رئاسة ووكالة وأمانة سر اللجان.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بنجاح عضوات مجلس النواب فى حصد عدد من المناصب الهامة ضمن تشكيلات اللجان النوعية تحت قبة البرلمان ، مؤكدة أهمية أن تكون المرأة ممثلة فى هذه اللجان لإثبات وجودها ورأيها فى جميع القرارات التى يتم مناقشتها داخل اللجان أو في الجلسة العامة.

وأشادت مايا مرسي بنجاح سيدتين فى الوصول لرئاسة لجنتين نوعيتين فى مجالات هامة هى السياحة والطيران المدني والثقافة والإعلام ، مؤكدة أن تجربة المرأة تحت قبة البرلمان الحالى محط أنظار الجميع للتأكيد على نجاح وتميز المرأة المصرية النائبة بعد تجربتها الناجحة خلال برلمان 2015 ، متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق.

يذكر أن النائبة نورا علي عبد السميع فازت برئاسة لجنة السياحة والطيران المدني، وفازت النائبة درية عبد الحق شرف الدين برئاسة لجنة الثقافة والإعلام.

وفى منصب وكيل أول للجان ، فازت النائبة سحر محمد بهاء الدين باللجنة الخارجية ، وفازت بلجنة الطاقة النائبة رشا عبد الفتاح رمضان ، ولجنة القوى العاملة فازت بها النائبة سولاف درويش ، ولجنة التعليم فازت بها النائبة ماجدة السيد محمد بكري ، وأخيرًا لجنة التضامن فازت بها النائبة رضوي إسماعيل علي جعفر.

وفازت سيدتان بمنصب وكيل ثاني للجنتى التعليم التى فازت بها النائبة مني عبد العاطي أحمد محمد عبد الكريم ، ولجنة المشروعات التى فازت بها النائبة هالة أبو السعد.

ووصلت 6 سيدات إلى منصب أمين سر لجان ، حيث فازت النائبة أميرة صابر السيد بأمانة سر اللجنة الخارجية، وفازت النائبة رشا سعيد صبحي أبو شقرة بأمانة سر اللجنة الافريقية ، ولجنة المشروعات فازت بها النائبة مارسيل سمير صدقي ، وفازت بأمانة سر لجنة السياحة النائبة أماني ايميل جرس الشعولي ، كما فازت بأمانة سر لجنة التعليم النائبة ياسمين أحمد حسن أبو طالب ، وأخيرًا أمانة سر لجنة التضامن كانت من نصيب النائبة هند حازم طه حبيب.