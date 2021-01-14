الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الجمعة نهارا معتدلا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة مائل للبرودة على السواحل الغربية مائلا للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والاتربة على السواحل الغربية معتدلة على السواحل الشرقية.

والطقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، حالة الطقس ليلا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد امطار خفيفة ( 30% تقريبا ) على مناطق من ( البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية ) على فترات متقطعة .

أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 40% تقريبا ) على مناطق من ( السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بلطيم ) على فترات متقطعة .

نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على السواحل الغربية .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من 1.27 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية غربية .

- وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية : شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

الاسكندرية 20 12

وادى النطرون 19 12

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 11

دمنهور 19 11

بلطيم 19 12

مطروح 18 12

السلوم 17 11

سيوة 18 11

بورسعيد 19 13

دمياط 18 12

الزقازيق 18 11

المنصورة 19 11

الاسماعيلية 20 13

السويس 20 13

العريش 18 11

رفح 17 11

رأس سدر 17 13

نخل 16 07

نويبع 19 18

طابا 20 17

كاترين 18 05

الطور 20 12

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 16

الفيوم 19 11

بنى سويف 19 10

المنيا 19 09

أسيوط 19 09

سوهاج 20 10

قنا 21 10

الأقصر 21 10

أسوان 23 11

ادفو 22 11

أبوسمبل 22 11

الوادى الجديد 23 12

شلاتين 24 15

ابو رماد 25 15

حلايب 24 15

رأس حدربة 23 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 30 20

المدينة 26 15

الرياض 24 12

المنامة 23 17

ابوظبى 23 14

الدوحة 24 17

الكويت 22 10

دمشق 15 03

بيروت 17 11

عمان 13 03

القدس 13 06

غزة 19 09

بغداد 20 06

مسقط 26 17

صنعاء 26 06

الخرطوم 31 16

طرابلس 16 12

تونس 16 10

الجزائر 13 08

الرباط 16 04

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 00 09-

اسطنبول 04 01

اسلام اباد 18 05

نيودلهى 21 06

جاكرتا 29 24

بكين 04 08-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 09 05

اثينا 11 05

روما 08 01-

باريس 03 03-

مدريد 10 02-

برلين 01- 06-

لندن 05 01

مونتريال 01 02-

موسكو 14- 15-

نيويورك 10 06

واشنطن 13 04

نواكشوط 28 18

اديس ابابا 24 10