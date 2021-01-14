شاهد.. 100 صورة و8 فيديوهات من جنازة الراحل صفوت الشريف

توفي صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس مجلس الشورى الأسبق، مساء أمس الأربعاء؛ بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 87 عاما.
وشهدت الأيام الأخيرة، جدلًا كبيرًا حول حالة صفوت الشريف الصحية، بعد أن أعلن الإعلامى محمد الباز، إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته بشكل قوى، فى الوقت نفسه نفى ابن الرحال صفوت الشريف، كل ما أثير حول إصابته بالفيروس.
وتدهورت الحالة الصحية لصفوت الشريف فى الساعات الماضية قبل أن يفارق الحياة.
وعانى صفوت الشريف، طوال السنوات الماضية، من مرض السرطان، وكانت حالته الصحية غير مستقرة إلى أن تُوفي في الدقائق الأخيرة من مساء أمس، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض.
وتمت صلاة الجنازة على جثمان صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأسبق، اليوم الخميس، في مسجد حسن الشربتلى بالتجمع، ثم تم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير في مقابر العائلة بمصر الجديدة.
ونشر موقع "دوت الخليج"، أكثر من 100 صورة و8 فيديوهات أثناء تشييع جنازة الراحل صفوت الشريف ووصوله إلى مثواه الأخير.
وحرص العديد من النجوم والفنانين ورجال الأعمال علي حضور صلاة الجنازة، وتوديع جثمان الراحل صفوت الشريف في اللحظات الاخيرة بمقابر العائلة بمصر الجديدة، ومن أبرزهم: رجل الاعمال أحمد عز، الهام شاهين، جمال مبارك، وزكريا عزمي.
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