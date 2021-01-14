لتجنب انتشار كورونا.. استمتع بزيارة افتراضية للمتحف الحيواني بالجيزة

يعد المتحف الحيواني بحديقة الحيوان بالجيزة، من اقدم المتاحف بالشرق الاوسط، حيث تم انشاؤه عام ١٩٠٦، ويضم نماذج من المحنطات النادرة والهياكل العظمية والجلود والجماجم لمعظم الحيوانات والطيور والزواحف البرية.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى وقت سابق أنها ستبث أفلاما تسجيلية من الحدائق التابعة للوزارة بدلا من الزحام ، وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا .

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