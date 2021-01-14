عقدت لجنة الصحة والسكان اليوم اجتماعها الدوري اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة اللجنة والأعضاء. وجهت الدكتورة أحلام حنفي خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندته الدائمة للمرأة المصرية ، كما وجهت الشكر لجميع الاطقم الطبية ومقدمى الخدمات الصحية وشركات الادوية لمجهوداتهم المتواصلة والمستمرة خلال جائحة كورونا. واكدت الدكتورة أحلام حنفى على اهمية تقديم رسائل وفيديوهات توعوية من خلال صفحة المجلس على الفيس بوك من خلال اعضاء اللجنة تتضمن طرق الوقاية من فيروس كورونا ، التغذية والمناعة، أعراض الاشتباه، كيفية التعامل مع حالات الاشتباه، كيفية التعامل مع حالات العزل المنزلي، تنظيم الأسرة، أخطار التدخين والمخدرات، عدم استخدام الدواء دون استشارة الطبيب، والتأكيد علي أهمية توعية الأمهات لدورهن الكبير في رعاية كافة أفراد الأسرة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبر فيسبوك.. القومى للمرأة ينشر رسائل وفيديوهات توعوية ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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