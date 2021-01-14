نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حجرات الكنز الشمالية" كتاب جديد لمركز تسجيل الآثار بالفرنسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور هشام الليثى، رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية بوزارة السياحة والآثار، إن المركز أصدر كتابًا جديدًا باللغة الفرنسية بعنوان "حجرات الكنز الشمالية بمعبد أبو سمبل الكبير"، وذلك فى إطار الدور العلمى الرائد الذى يلعبه فى تسجيل وتوثيق الآثار المصرية.

والكتاب يبدأ بمقدمه تتناول ما أصدره المركز عن هذا المعبد من قبل، ثم ما يتضمنه الإصدار الحالى عن حجرات الكنز الشمالية بالمعبد، والذي يحوى الوصف الأثرى وترجمة النصوص الهيروغليفية، حيث يوضح الكتاب التخطيط المعماري للمعبد مع إشارة إلى مكان حجرات الكنز الشمالية، ثم الوصف الأثرى للنقوش والمناظر، ثم مجموعة الصور الفوتوغرافية الخاصة بتلك النقوش والمناظر، يلى ذلك لوحات الرسومات الخطية (الفاكسميلى)، وخرائط معمارية، وصور أبيض وأسود، ولوح فاكسميلى للنقوش والمناظر، بالإضافة إلى قائمة للقرابين والطقوس، وأسماء المعبودات، واللوحات، والرسومات الخطية.

الجدير بالذكر أن المركز كان قد أصدر مجموعة من الكتب عن هذا المعبد منها: معركة قادش (1971) - التخطيط المعماري للمعبد (1984) - حجرات الكنز الجنوبية (1975) - مقصورة المعبود "رع حورآختى" (1958 و 1989) - واجهة المعبد (1997) – معبد أبو سمبل الصغير (1968) – كتاب تذكارى عن المعبد يضم صور فوتوغرافية (1968).

وأصدر المركز مؤخرا سلسلة من الإصدارات العلمية تضمنت (مقابر وادى الملكات – مقبرة خع إم حات رقم 57 – معبد جرف حسين – مقبرة نفرتارى رقم 66).

يُذكر أن معبد أبو سمبل الكبير يقع بمنطقة النوبة، على الضفة الغربية لبحيرة ناصر، وهو أحد المواقع الأثرية المُدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمى، وهو أحد المعابد التى تم نقلها من مكانها الأصلى إلى مكان مرتفع عن سطح بحيرة ناصر وقت بناء السد العالى.

وقد قام الملك رمسيس الثانى من الأسرة التاسعة عشرة بتشييد هذا المعبد، حيث تم اكتشافه بواسطة عالم الآثار "جيوفانى بيلزونى"، عام 1817م.