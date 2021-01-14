نواب "تنسيقية شباب الأحزاب" يحصدون عددًا من مقاعد هيئة مكاتب اللجان النوعية

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أحمد جودة - القاهرة - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نوابها الذين خاضوا انتخابات اللجان بمجلس النواب، اليوم الخميس، واستطاعوا الحصول علي عدة مقاعد ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

وانتخبت النائبة أميرة صابر، كأمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية، والنائب نادر مصطفي، وكيل بلجنة الثقافة والإعلام والآثار، والنائبة رشا ابو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، والنائب احمد فتحي محمد، وكيل بلجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والنائب محمد احمد عبد العزيز، وكيل بلجنة حقوق الإنسان، والنائب احمد محمد زيدان، وكيل بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبذلك تكون التنسيقية قد حلصت علي أمانة السر في 6 لجان، وعلي منصب الوكيل في 4 لجان، متمنية لنوابها التوفيق والسداد فيما أوكل إليهم من مهام.

وكانت قد انتهت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من تشكيل اللجان النوعية الـ25 وفقا لجدول أعمال الجلسات، اليوم الخميس، حيث جرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان (الرئيس - الوكيلين - أمين السر).

ووفقًا اللائحة الداخلية لمجلس النواب يصل عدد اللجان البرلمانية إلي 25 لجنة برلمانية حيث تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر وذلك بالأغلبية المُطلقة لعدد أعضائه وهي كالأتي.

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2- لجنة الخطة والموازنة.

3- لجنة الشئون الاقتصادية.

4- لجنة العلاقات الخارجية.

5- لجنة الشئون العربية.

6- لجنة الشئون الأفريقية.

7- لجنة الدفاع والأمن القومى.

8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9- لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

14- لجنة التعليم والبحث العلمى.

15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18- لجنة السياحة والطيران المدنى.

19- لجنة الشئون الصحية.

20- لجنة النقل والمواصلات.

21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23- لجنة الإدارة المحلية.

24- لجنة الشباب والرياضة.

25- لجنة حقوق الإنسان.

