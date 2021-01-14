نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد والطوارىء بالمحافظات لمواجهة سوء الأحوال الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد والطوارئ في الأجهزة التنفيذية في المحافظات وجميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الامطار بها وإلغاء الاجازات للقيادات المحلية مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسبًا لأية أحداث غير متوقعة.

وشدد شعراوي على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من تطهير مخرات السيول وجاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الامطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى بإستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.

وكلف اللواء محمود شعراوى غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة الاجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات وتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع مع مراجعة أعمدة الكهرباء وإتخاذ إجراءات الحيطة والحذر حرصًا على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر.

وكشف التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوي من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة عن استقرار الأحوال الجوية بالمحافظات مع إنخفاض في درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة إلى متوسطة على مستوى الجمهورية وسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة بمحافظتى الإسكندرية وكفر الشيخ.... حيث شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مستوى المحافظة لم ترتق الى تجمعات مياه وجارى الآن العمل على تمشيط ومتابعة أي تراكمات بالشوارع بالمحافظة وجارى المتابعة، بينما تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق محافظة كفر الشيخ مثل بلطيم ومصيف بلطيم وبرج البرلس مما أدى إلى تراكم خفيف للمياه بالمناطق المشار إليها وتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ونظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج فقد تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء البرلس لحين تحست الأحوال الجوية.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار المحافطات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كافة المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار.

وأشار اللواء شعراوى الى ضرورة تكاتف كافة الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات المعنية بالمحافظات المتوقع سقوط الأمطار عليها لسرعة التعامل مع اَي موقف طارئ، واستمرار رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى واتخاذ كافة التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وتركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثرًا بموجة الطقس القادمة واتباع كافة الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء وتوفير فرق التدخل السريع.

وطالب الوزير المواطنين في المحافظات التي تسوء فيها الأحوال الجوية والمتوقع سقوط الأمطار عليها بتوخى الحيطة والحذر وعدم النزول من منازلهم الا في حالات الضرورة حرصًا على سلامتهم.

وأكد اللواء شعراوي أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالامطار من جميع المحافظات...كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالامطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى: رقم "الواتس أب": وهو ( 01150606783 )، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك": بعنوان ( صوتك مسموع) ( www.facebook.comsotakmasmwo )ورقم الخط الساخن: (15330 ) والبريد الإلكترونى: ([email protected] ).