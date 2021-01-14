أسعار باقات فليكس كنترول الجديدة والقديمة من فودافون

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محمد سياف - ابو ظبي - أسعار باقات فليكس كنترول من فودافون نوفرها لكم، حيث أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرار بزيادة أسعار كروت الشحن وتقليل الرصيد الذي يتيحه الكارت بنسبة تصل الى 30%من قيمته الأصلية، مما زاد من تكلفة المكالمات واستخدام الانترنت، على المستهلكين، لهذا وفرت فودافون لعملائها الكرام، العديد من عروض الباقات وأنظمة الاشتراك، أشهرها باقات فليكس الجديدة والقديمة، التي طرحتها الشركة لعملائها.

أسعار باقات فليكس كنترول

قامت شركة فودافون بالإعلان عن خفض قيمة الإشتراكات في باقاتها الشهرية عقب حملات المقاطعة التي واجهتها من المواطنين احتجاجًا على إرتفاع أسعار كروت الشحن ونشرت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أسعار الباقات الجديدة والتي جاءت كالتالي:

الباقة سعة الانترنت السعر كود الإشتراك باقة فليكس 15 400 فليكس 15 جنيه *880* 15# فليكس 25 800 فليكس 25 جنيه *880* 25# فليكس 40 1600 فليكس 40 جنيه *880* 40# فليكس 60 2500 فليكس 60 جنيه *880* 60 # فليكس 80 3500 فليكس 80 جنيه *880* 80#

أسعار كروت الشحن من فودافون

تم تغيير أسعار كروت الشحن التي تطرحها شركة فودافون لعملائها، بعد قرار زيادة الأسعار، لتأتي الأسعار الجديدة كالتالي: