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انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار باقات فليكس كنترول الجديدة والقديمة من فودافون والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أسعار باقات فليكس كنترول من فودافون نوفرها لكم، حيث أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرار بزيادة أسعار كروت الشحن وتقليل الرصيد الذي يتيحه الكارت بنسبة تصل الى 30%من قيمته الأصلية، مما زاد من تكلفة المكالمات واستخدام الانترنت، على المستهلكين، لهذا وفرت فودافون لعملائها الكرام، العديد من عروض الباقات وأنظمة الاشتراك، أشهرها باقات فليكس الجديدة والقديمة، التي طرحتها الشركة لعملائها.
أسعار باقات فليكس كنترول
قامت شركة فودافون بالإعلان عن خفض قيمة الإشتراكات في باقاتها الشهرية عقب حملات المقاطعة التي واجهتها من المواطنين احتجاجًا على إرتفاع أسعار كروت الشحن ونشرت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أسعار الباقات الجديدة والتي جاءت كالتالي:
|الباقة
|سعة الانترنت
|السعر
|كود الإشتراك
|باقة فليكس 15
|400 فليكس
|15 جنيه
|*880* 15#
|فليكس 25
|800 فليكس
|25 جنيه
|*880* 25#
|فليكس 40
|1600 فليكس
|40 جنيه
|*880* 40#
|فليكس 60
|2500 فليكس
|60 جنيه
|*880* 60 #
|فليكس 80
|3500 فليكس
|80 جنيه
|*880* 80#
أسعار كروت الشحن من فودافون
تم تغيير أسعار كروت الشحن التي تطرحها شركة فودافون لعملائها، بعد قرار زيادة الأسعار، لتأتي الأسعار الجديدة كالتالي:
- كارت ال5 جنيه سعره 5 جنيه ويعطي رصيد بقيمة 3 جنيه و50 قرش
- كارت ال10 جنيه سعره 10 جنيه وهتاخد رصيد بقيمة 7 جنيه.
- كارت ال15 جنيه سعره 15 جنيه وهتاخد رصيد بقيمة 10 جنيه و50 قرش.
- كارت ال25 جنيه بسعر 25 جنيه ويعطي رصيد بقيمة 17 جنيه و50 قرش.
- كارت ال50 جنيه، بسعر 50 جنيه، ويعطي رصيد بقيمة 35 جنيه.
- كارت ال100 جنيه بقيمة 100 جنيه ويعطي رصيد بقيمة 70 جنيه.
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