حسام غالى يلفت الأنظار فى أول حديث له بالنواب.. ويؤكد: أى عمل لن يُنسب لشخص معين.. فيديو

قال حسام غالى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى أول حديث له بمجلس النواب:" لجنة الشباب والرياضة تضم عددًا من الخبرات والقامات المميزة، والجميع يشعر بالحماسة تلك الفترة، وتسعى إلى تقديم إضافة بالمجلس".

حسام غالى يسرد سيرته الذاتية

وتابع عضو مجلس النواب، حسام غالى:" لعبت فى النادى الأهلى وفى توتنهام الإنجليزى، والنصر السعودى، وكنت قائد النادى الأهلى لمدة 10 سنوات، وأيضًا كابتن المنتخب المصرى، كما حصلت على 14 بطولة مع النادى والمنتخب، وعملت أيضًا فى المجال الإدارى، حيث شغلت منصب منسق عام لقطاع الكرة، وعضو لجنة الكرة بالنادى الأهلى، وأخيرًا مدير للكرة بنادى الجونة. وأضاف كابتن النادى الأهلى السابق، وعضو مجلس النواب، حسام غالى:" لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، تضم قامات مميزة تتمتع بالخبرات والجميع متحمس وتود الإضافة، وأى عمل لن يُنسب إلى شخص معين، سواء رئيس اللجنة أو أمين سر أوالوكيلين، وأتمنى التوفيق للجميع.