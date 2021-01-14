يوسف الشريف يحذر الفنانين من المتاجرة بأسمه

حذر الفنان يوسف الشريف، من شخص ينتحل شخصيته يتواصل مع بعض الفنانين، خاصة العرب منهم ، مطالبًا إياهم المشاركة في عمل من إنتاجه.

يوسف الشريف

وكتب الشريف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "عرفت مؤخرًا ان في حد منتحل شخصيتي وبيتواصل مع نجوم وشخصيات تعمل بالوسط الفني في سوريا ولبنان (لهم كل الاحترام والتقدير) وبيطلب منهم مشاركته في فيلم من انتاجه وعرفت برضه ان الحمدلله محدش فيهم صدقه".

يوسف الشريف يوضح حقيقة دخوله عالم الإنتاج

وتابع: "فبعد انتحال شخصيتي كذا مره حبيت اوضح الاتي: "انا مش بتواصل مع اي فنان واطلب منه مشاركتي في اي عمل انا بعمله عشان دي مسؤولية شركة الانتاج اللي انا بتعامل معاها..انا مش ناوي الحقيقة انتج اي عمل فني ولا عندي الامكانيه لده".

واستطرد الفنان يوسف الشريف حديثه، قائلًا: "ارجو من الجميع التأكد من هوية الشخص المتصل..اي حد يكلم اي فنان في مصر او بره مصر ويقوله انا يوسف الشريف وتعالى اعمل فيلم معايا يبقى نصاب..وشكراً".

آخر أعمال يوسف الشريف

كانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل النهاية الذي خاض به السبق الدرامي الرمضاني لعام 2020، ليبهر جمهوره بأحداث المسلسل الخيالي، إلا أنه قرر إستكمال عنصر المفاجأة في أعماله على مدار العام الحالي.

الجدير بالذكر، أن يوسف الشريف يستعد لخوض تجربة جديدة بمسلسل كوفيد 25 الذي من المقرر أن ينطلق في رمضان 2021.