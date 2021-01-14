عماد سعد حمودة يتعهد بدور تنموي داعم لجهود الدولة في التعمير من خلال لجنة الإسكان

أعرب نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الإسكان في البرلمان عماد سعد حمودة عن احتفاءه بالمشهد الخاص بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية في المجلس، وحالة الرقي الملحوظ في أداء النواب، وتفانيهم وحرصهم على التوافق الوطني للوصول إلى أفضل تشكيل ممكن.

ويؤكد رئيس لجنة الاسكان علي حرصه الشديد على استكمال المنجزات القومية العملاقة التي اطلق شرارتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن طموح وطني تسعى اليه القيادة السياسية لتستعيد مصر وجهها الحضاري ودورها الريادي، من خلال مشروعات تنموية وانشائية وخدمية رائدة.

النائب عماد سعد حمودة رئيسا للجنة الإسكان

ويتعهد رئيس لجنة الاسكان بأن النهج الذي ستسير عليه اللجنة هو خلق حالة اصطفاف كامل مع الدولة من أجل تغذية شرايين البلاد بأكبر قدر ممكن من الأفكار والاقتراحات والإجراءات التي تثري الدور البرلماني القويم.

ويشير رئيس اللجنة إلى أنه سيحافظ على أداء نيابي نشط ويقظ، عبر الجولات المكوكية للمواقع الإنشائية والمشروعات القومية المشرفة، وذلك من أجل تحقيق الصالح العام الذي يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدوام.

وأبدى عماد سعد حمودة تفاؤله بما لمسه اليوم من حرص جماعي على تغليب المصلحة العامة على الخاصة، وغياب تام للظواهر السلبية من تناحر أو صدام وإنما تنافس قوي لم يتم حسمه حتى اللحظات الأخيرة في لجان نوعية مؤثرة داخل مجلس النواب.

ويأمل رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب في أن يواصل النواب حالة النشاط وتكثيف العمل ضمن أداء نيابي يحتذى به لتحقيق مصالح ومتطلبات الوطن والمواطن، وذلك وسط تفاؤل واسع بالتشكيل الذي أنتهى إليه مجلس النواب عموما، من حيث نسبة التمثيل المشرف للمرأة، والدور القوي المنتظر من الوجوه الشابة الواعدة.

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ويؤكد عماد سعد حمودة على الأهمية القصوى للجان النوعية خلال الفترة المقبلة، في ظل التشكيل المبهر الذي أنتهت إليه هيئات مكاتبها، حيث قامات وطنية مخلصة، وخبرات عريضة ستمد لجان المجلس البالغ عددهم بـ 25 بأكثر آليات العمل وإجراءاته تميزا.