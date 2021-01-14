الحكم على رجل أعمال 150 سنة بتهمة شيكات بدون رصيد

لفت خبر الحكم على رجل أعمال لمدة 150 عامًا انتباه رواد مواقع التواصل الإجتماعي وقاموا بتداوله نظرًا لغرابة، متسائلين مَن من البشر يستطيع العيش كل هذا الأعوام بل ويقضيها محبوسًا.

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ووفق حسابات إخبارية محلية بالكويت، قررت محكمة كويتية معاقبة رجل أعمال بتهمة شيكات بدون رصيد، وحكمت بسجنه لمدة 150عامًا، بدون نشر أي تفاصيل عن الواقعة، الأمر الذي أثار فضول النشطاء وجعلهم يبحثوا عن القضية لتظهر لهم قضية مماثلة ولكن بأمريكا منذ 12 سنة تقريبًا.

السجن 150 عامًا على رجل أمريكي

ففي يونيو عام 2009، قضت محكمة أمريكية بمدينة نيويورك على رجل أعمال أمريكي يبلغ من العمر 71 عامًا، بالسجن 150 سنة، بعد اعترافه بأحدى عشر من التهم الموجهه إليه والمتعلقة بالاحتيال والسرقة والحنث باليمين وغسيل الأموال.

الاستيلاء على 50 مليار دولار

وأقر بالاستيلاء على 50 مليار دولار من أموال المستثمرين في الصناديق الاستثمارية التي كان مسئول عنها، حيث خلق حسابات وهمية لاقناع المستثمرين بامكانية تحقيق أرباح مرتفعة، بينما كان يقوم في واقع الامر باعطاء المستثمرين الجدد أرباحا من حسابات قدامى المستثمرين.

150 عام أقصى عقوبة

وقال الإدعاء وقتها أن مادوف أدار مشروع عملاق حول فيه أموال المودعين لمصلحته الشخصية، ليطلب توقيع أقصى عقوبة عليه هي كانت الـ 150 عامًا.