صور.. مركز سقارة يحتفل بانتهاء 4 دورات تدريبية لـ127 متدربا

جدة - نرمين السيد - احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بتخريج 127 متدربا، أنهوا 4 دورات تدريبية، في إطار توجيهات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالارتقاء بمستوى العاملين بالمحليات، ورفع كفاءتهم ومهاراتهم بالعمل.





والدورات التى تم الانتهاء منها هى: دورات تنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان والعاملين بها، وتنمية مهارات العاملين بوحدات نظم المعلومات الجيومكانية بالمحافظات، ودورة برنامج إدارة المشروعات pmp، وإعداد مدربين TOT، والتى تهدف إعداد مدربين متميزين وذو جودة وكفاءة عالية في مجال التدريب، ونقل الخبرات النظرية والعملية والمهنية والتطويرية، بما يعمل على زيادة عدد المتدربين لامركزيا فى المحافظات. ويركز التدريب على أحدث الطرق التدريبية، بحيث يصبح المدرب قادرا على الإدارة الجيدة للجلسات التدريبية، ولديه القدرة على تصميم البرنامج التدريبى الكامل.

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