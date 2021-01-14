سفير مصر بتيرانا يبحث سبل تعزيز التجارة والاستثمار مع ألبانيا

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير محمد حيدر، سفير مصر بتيرانا عاصمة ألبانيا، Ines Mucostepa رئيسة اتحاد الغرف التجارية الألبانية، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلديّن، فى ضوء العلاقات السياسية الطيبة بين مصر وألبانيا، والتطلع للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، لتكون على نفس المستوى، الذى يحقق طموحات الدولتيّن، ويتماشى مع ما يشهدانه من تطور اقتصادى ملموس.





واستعرض السفير حيدر الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والبرنامج الطموح للحكومة، لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون المحتملة، وما يمكن تقديمه من تسهيلات مُتبادلة. من جانبها، أشارت المسؤولة الألبانية إلى تقدير بلادها لوجود مجال رحب، لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلديّن، فى ضوء ما يمتلكانه من مقومات. كما أعربت عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائى بين مصر وألبانيا، ومواصلة الجهود الهادفة إلى زيادة مستوى التبادل التجارى والاستثمارى، كما رحبت باستقبال وفد من رجال الأعمال المصريين المهتمين بالتجارة، أو الاستثمار مع ألبانيا، وتنظيم لقاءات تجمعهم مع نظرائهم من الجانب الألبانى.

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