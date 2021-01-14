وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان : السلام هدف مشترك لجميع الأديان

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر وزارة الخارجية المصرية، رسالة من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بمناسبة اليوم العالمى للسلام، بشأن التعاون لتعزيز ثقافة السلام الإنسانى.





من جانبه عبر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تقديره لهذه الرسالة، ولقضية نشر ثقافة السلام الإنسانى والعالمى وقبول الآخر، وترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر. وأكد وزير الأوقاف، أن السلام الإنسانى هدف مشترك بين جميع الأديان السماوية، مبينا: "واجبنا هو العمل معا على ترسيخ ثقافة السلام العادل والشامل، دون استعلاء من بعض بنى البشر على بعض، مع نبذ كل ثقافات العنف والتطرف والإرهاب".

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