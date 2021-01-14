التربية والتعليم تعلن شروط وإجراءات تقدم المعلمين للإعارة

جدة - نرمين السيد - وجاءت الشروط والإجراءات الواجب توافرها فى المعلمين المتقدمين للإعارات للعام الدراسى الحالى 2021/2022 كالتالى:

- أن يكون المتقدم للإعارة مصرى الجنسية.

- أن يكون المتقدم للإعارة مقيدا على درجة مالية بموازنة الدولة.

- قضاء 36 شهرا على الأقل بالعمل بوزارة التربية والتعليم، بشرط قضاء 34 شهرا الأخيرة بنفس المحافظة، وعلى المنتدب الالتزام بأن يتقدم ببطاقة الإعارة من الجهة الأصلية التابع لها وليس التى يعمل فيها بالندب طبقا للقرار الوزارى 365 بتاریخ 10/6/2014، المنظم لحركة الإعارات للخارج.

- أن يكون المتقدم بطلب إعارة على رأس العمل، فلا يجوز التقدم بطلب إعارة للحاصلين على إجازة بدون مرتب.

- ملء بيانات الاستمارة بدقة بخط يد المتقدم بطلب الإعارة واعتمادها من المدرسة، والإدارة وإلصاق طابع مهن تعليمية بقيمة جنيهان على المكان المخصص بالاستمارة، وتسليمها للإدارة التابع لها.

- ألا يزيد السن فى 1/10/2021 عن 50 سنة للمعلمين والوظائف الإدارية والمالية والقانونية، ولا يزيد السن عن 56 لشاغلى الوظائف الإشرافية تعليم، ووظائف التوجيه الفنى، ومن يتقدم للتدريس باللغات الأجنبية للدول الناطقة بغير العربية.

- تكتب الوظيفة والمرحلة المقيد عليها المتقدم بقرار وليس التى يعمل عليها بالندب، وتكتب المدرسة الثانوية التى يعمل بها كاملا مع توضيح نوعيتها "عام، فنى صناعى - تجاری - زراعى" وتاريخ العمل بالمدرسة الثانوى باليوم والشهر والسنة.

- مضى ثلاث سنوات على الوظيفة المتقدم عليها وكل من قام بتعديل مسمى وظيفى أو إعادة تعيين.

- يرتب المتقدمون للإعارة حسب الأقدمية فى استلام العمل على مستوى المحافظة.

- معلمو المرحلة الأولى المقيدين على وظيفة معلم فصل وتخصص مؤهلاتهم من النوعيات المختلفة "تربية موسيقية - تربية فنية - تربية رياضية - تربية نسوية"، يحق لهم التقدم على تخصصاتهم على المادة الاختيارية الأساسية إذا رغبوا فى ذلك كتابة.

- معلمو المرحلة الأولى خريجى دبلوم معلمين ومعلمات فقط أو + بكالوريوس التأهيل التربوى يصنف على معلم فصل.

- معلمو المرحلة الأولى من يصنف على معلم مادة هم خريجو بكالوريوس أو ليسانس تربية تعليم أساسى.

- معلمو اللغة الإنجليزية غير المتخصص يرفق صورة المؤهل المتخصص مع تعديل المسمى الوظيفى وإقرار استلام العمل.

- معلمو الحاسب الآلى غير المتخصص يرفق صورة قرار التعيين على معلم حاسب آلى + دبلوم تربوى.

- التقدم للدول الناطقة بغير العربية للمعلمين فقط ، مع إتقان إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.

- لمعلمى التعليم الصناعى الحق فى التقدم بطلب إعارة للدول الناطقة بغير العربية، مع شرط إتقان إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.

- المعينين على درجة مالية وبمسمى وظيفى "أخصائى تدريس"، ويقوم بتدريس المادة المعين عليها يتقدم على تاريخ استلام عقله بالتدريس.

- موجهو المواد لا يسمح لهم بتدوين الرغبة فى التدريس ببطاقة الإعارة، أما الوظائف التى يسمح لها بالتقدم بالعمل بالتدريس، وهم القائمون بعمل وكلاء المدارس غير المتفرغين ومديرى المدارس المتفرغين الحاصلين على مؤهل متوسط على أن يسجل "أرغب العمل بالتدريس"، مع التوقيع.

- شاغلو الوظائف الإشرافية والتوجيه الفنى يرفق مع طلب الإعارة صورة الأمر التنفيذى وصحيفة أحوال إلكترونية موضح بها الوظيفة.

- ملء الجدول الخاص بالوظائف الإشرافية والتوجيه الفنى فقط وليس للمعلمين.

- بالنسبة للزراعيين إذا كان مشتركا بالنقابة يلصق على الاستمارة بخمسين جنيه طوابع مهن زراعية، وإذا كان غير مشترك يحضر خطاب من النقابة معتمد ومختوم بأنه غير مشترك.

- يسجل فى جدول الإجازات الخاصة للتعاقد الفترة باليوم والشهر والسنة بكل دقة والدولة كذلك.

- كل من صدر له ترشيح يوضح ذلك فى جدول الإعارات السابقة ويحدد مدتها عند التنفيذ والدولة، وإذا لم ينفذ يذكر الدولة وتاريخ الترشيح وسبب عدم التنفيذ.

- من سبق بعثته للسودان عليه كتابة المدة ورقم الأمر التنفيذى ببطاقة الإعارة.

- لا يسمح بالتقدم للسادة الذين تم إيفادهم فى بعثات تدريبية خارجية، إلا بعد انقضاء المدة الزمنية التى تعهدوا بها للوزارة.

- الندب الكلى لوزارة أو هيئة أخرى يمنع من التقدم للإعارة لوجوده خارج التربية والتعليم.

- اعتماد الشئون القانونية فى المكان المخصص لها، بعدم وجود جزاءات وغير محال للمحاكمة التأديبية، وكل من صدر له عقوبة نتيجة للمحاكمة أو التحقيق، ولم تمضى المدة المحددة لمحوها، حتى آخر موعد للتقدم للإعارة 17/2/2021 تستبعد بطاقته.

- تحصيل مبلغ 30 جنيها، من خلال مسؤول الإعارات بكل إدارة تعليمية بحافظة تورد للتوجيه العالى والإدارى بالمديرية المركزية، فى الموعد المحدد لتسليم الاستمارات، بموجب إيصال 123 تربية وتعليم.

- المستندات المرفقة بطلب الإعارة.

- إرفاق صورة من المؤهلات الدراسية التى حصل عليها + بيان الثانوية العامة، وصورة من جواز سفر حديث موضح به الوظيفة الحالية، وصورة من الرقم القومى.

- شهادة صحية معتمدة من جهة رسمية تثبت صلاحيته للسفر وخلوه من العيوب والعاهات الجسمية.

- صحيفة أحوال الكترونية لكل متقدم للإعارة صحيحة البيانات ومطابقة للأوراق المقدمة، وأرقام هواتف محمول متاحة.

- يرفق الإدارى صحيفة أحوال ورقية من مكتب إدارة الإعارات الخارجية بالإدارة التعليمية.

- صورة من التقارير 2017/2018، 2018/2019.

- صورة شهادة أداء الخدمة العسكرية موضح بها تاريخ التجنيد وتاريخ التسريح باليوم والشهر والسنة أو شهادة الإعفاء النهائى.

- إقرار ولى الأمر للإناث، بالموافقة على سفرها بمفردها، دون اصطحاب أطفالها، سارية طيلة فترة الإعارة "يوجد صورة من الإقرار بالإدارات التعليمية".