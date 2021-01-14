رفع حالة الطوارئ استعدادا لسوء الطقس فى دمياط

جدة - نرمين السيد - وشددت عوض فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على ضرورة التأكد من جاهزية المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أية أحداث قد تنتج عن هذه الموجة، فضلًا عن اتخاذ التدابير اللازمة بالتعاون مع جميع الأجهزة، ومراجعة أعمدة الكهرباء، حفاظًا على سلامة المواطنين.
وأكدت متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة الأزمات فى ديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى لسرعة التعامل مع أى موقف طارئ قد يحدث نتيجة موجة الطقس السيئ.
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