قومى المرأة : نفخر بنجاح السيدات فى حصد عدد من المناصب تحت قبة البرلمان

جدة - نرمين السيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى السيدات عضوات مجلس النواب، اللاتى فزن فى انتخابات تشكيل اللجان النوعية بالمجلس بمناصب رئاسة ووكالة وأمانة سر عدد من اللجان والتى أجريت صباح اليوم.





وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بنجاح السيدات عضوات مجلس النواب فى حصد عدد من المناصب المهمة ضمن تشكيلات اللجان النوعية تحت قبة البرلمان، مؤكدة أهمية أن تكون المرأة ممثلة فى هذه اللجان لإثبات وجودها ورأيها فى جميع القرارات التى يتم مناقشتها داخل اللجان أو فى الجلسة العامة، مشيدة بنجاح سيدتين فى الوصول لرئاسة لجنتين نوعيتين فى مجالات مهمة هى السياحة والطيران المدنى والثقافة والإعلام، مؤكدة أن تجربة المرأة تحت قبة البرلمان الحالى محط أنظار الجميع للتأكيد على نجاح وتميز المرأة المصرية النائبة بعد تجربتها الناجحة خلال برلمان 2015 ، متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق.

يذكر أن النائبة نورا على عبدالسميع فازت برئاسة لجنه السياحة والطيران المدنى، وفازت النائبة درية عبد الحق شرف الدين برئاسة لجنة الثقافة والأعلام، وفى منصب وكيل أول للجان، فازت النائبة سحر محمد بهاء الدين باللجنة الخارجية، وفازت بلجنة الطاقه النائبة رشا عبدالفتاح رمضان، ولجنة القوى العامله فازت بها النائبة سولاف درويش، ولجنة التعليم فازت بها النائبة ماجده السيد محمد بكرى، وأخيراً لجنة التضامن فازت بها النائبة رضوى إسماعيل على جعفر.

فيما فازت سيدتين بمنصب وكيل ثانى للجنتى التعليم التى فازت بها النائبة منى عبدالعاطى أحمد محمد عبدالكريم، ولجنة المشروعات التى فازت بها النائبة هالة أبو السعد.

فيما وصلت 6 سيدات إلى منصب أمين سر لجان، حيث فازت النائبة أميرة صابر السيد بأمانة سر اللجنة الخارجية، وفازت النائبة رشا سعيد صبحى أبو شقرة بأمانة سر اللجنة الإفريقية، ولجنة المشروعات فازت بها النائبة مارسيل سمير صدقى، وفازت بأمانة سر لجنة السياحه النائبة أمانى إيميل جرس الشعولى، كما فازت بأمانة سر لجنة التعليم النائبة ياسمين أحمد حسن أبو طالب، وأخيراً أمانة سر لجنة التضامن كانت من نصيب النائبة هند حازم طه حبيب.