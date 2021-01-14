رئيس قضايا الدولة يهنئ رئيس مجلس النواب ووكيليه

جدة - نرمين السيد - قدم المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس قضايا الدولة ومستشارو الهيئة، التهنئة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والمستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين وكيلى مجلس النواب على انتخابهم لهذه المناصب.





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