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انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار باقات we انترنت موبايل وأكواد الإشتراك والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أطلقت المصرية للإتصالات في 2017 الشبكة الرابعة للاتصالات We، والتي تستخدم خدمات الجيل الرابع مع شركات المحمول الأخرى فودافون Vodafone وإتصالاتEtisalst وأورانج ORANGE وبأقل الأسعار المتاحة، وقد تم افتتاح أول مركز لخدمة العملاء في منطقة المهندسين التابعة لشركة المحمول WE لمساعدة المواطنين، وأعلنت الشركة أن أسعار باقات we انترنت موبايل بالشبكة الجديدة تصل الى 12 قرشا للدقيقة وكذلك للرسائل وللميجابايت.
أسعار باقات we انترنت موبايل
أكد أحمد البحيري الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تمتلك 400 محطة محمول خاصة بها وأن الجدل الذي ثار حول لوجو الشركة ما هو إلا دليل على النجاح، وأنها تقدم خدمات الجيل الثاني والثالث والرابع والذي سيتم إطلاقه في 28 من شهر سبتمبر الجاري 2017.
تقوم الشركة ببيع خطوط الشبكة الجديدة WE في فروع الشركة وفروع شركة تي اي داتا في أكثر من 100 فرع في باقي المحافظات وقد تم تحديد سعر الخط ب 15 جنيه مصري فقط ويتم شراؤه ببطاقة الرقم القومي وفقا لتعليمات الشركة وتباع كروت الشحن في جميع فروع الشركة والمراكز المعتمدة .
أسعار الباقات وأكواد الإشتراك
|الباقة
|السعر
|المدة
|كود الإشتراك
|باقة 625 ميجا بايتس تصل إلى 1250 ميجا بايتس
|10 جنيه
|30 يوم
|*999* 10 #
|باقة 1373 ميجا تصل إلى 2750 ميجا بايتس
|20 جنيه
|30 يوم
|*999* 20 #
|باقة 3250 ميجا بايتس تصل إلى 6500 ميجا بايتس
|40 جنيه
|30 يوم
|*999* 40 #
|باقة 6250 ميجا بايتس تصل إلى 12500 ميجا بايتس
|70 جنيه
|30 يوم
|*999* 70 #
|باقة 10000 ميجا بايتس تصل إلى 20000 ميجابايتس
|100 جنيه
|30 يوم
|*999* 100 #
|باقة 23500 ميجا بايتس تصل إلى 47000 ميجا بايتس
|200 جنيه
|30 يوم
|*999* 200 #
|باقة 25 ميجا بايتس تصل إلى 50 ميجا بايتس
|1 جنيه
|1 يوم
|*999* 01 #
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