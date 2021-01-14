حالة الطقس الجمعة 15 يناير ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات وإلغاء الإجازات لمواجهة موجة الأمطار

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الجمعة 15 يناير الجاري، ومن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة وبنسبة 40% على الإسكندرية والسلوم ومطروح ورشيد وبلطيم، وأمطار بنسبة 30% على بعض مناطق الوجه البحري مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية والتي تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

حالة الطقس الجمعة 15 يناير والتنمية المحلية ترفع حالة الطوارئ

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار بدايةً من الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل، على أغلب أنحاء البلاد، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط.

وحول حالة الطقس الجمعة 15 يناير 2021، قالت الأرصاد الجوية أنه سوف تنخفض درجات الحرارة بمقدار 6 درجات مع نشاط الرياح والتي تزيد من الشعور ببرودة الأجواء، كما أن الرياح تكون جنوبية غربية، وتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، وذلك تزامناً مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

كما يكون الطقس شديد البرودة ليلاً على محافظات الوجه البحري والقاهرة، وبارد على جنوب سيناء والسواحل الشمالية، وشديد البرودة على شمال وجنوب محافظات الصعيد.

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وفي سياق متصل أصدر وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى برفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المحافظات لمواجهة سوء الأحوال الجوية، كما قرر إلغاء الإجازات للقيادات المحلية.