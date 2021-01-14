عمرو هندى: تخفيف تداعيات كورونا وإحياء السياحة الدينية على رأس أولوياتي

عمرو هندى - أرشيفية
أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أن تخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا، المستجد على قطاع السياحة والعاملين به، سيكون على رأس أولوياته في مجلس النواب الجديد، موضحًا أنه على الرغم من تضرر السياحة من الإغلاق الكامل في السابق، إلا أن طريقة تعامل الحكومة مع الموجة الثانية للفيروس واتخاذ الإجراءات الصارمة من تطبيق التباعد الإجتماعي وإتباع الإجراءات الاحترازية ساهم في إستعادة القطاع السياحي قوته بشكل جزئي.
عمرو هندى: يجب الترويج السياحى باستخدام الوسائل الحديثة
وأكد عضو مجلس النواب عمرو هندي، في تصريحات له، أنه يجب زيادة الترويج السياحى باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الجولات الافتراضية، والاستفادة من المرشدين السياحيين في إعداد فيديوهات حول المناطق الأثرية والترويج لها وعرضها في الخارج، مشددًا على ضرورة الاستعداد التام لما بعد أزمة كورونا والتعامل السريع مع الوضع الجديد وخلق البيئة المناسبة لاستقبال السياح وطمأنتهم على سلامتهم.
وتطرق النائب عمرو هندى، "وكيل لجنة السياحة" لملف السياحة الدينية، والذي اعتبره لا يلقى باهتمام كبير على الرغم من أهميته، معلنًا أنه سيضع هذا الملف بجميع طوائفه ودياناته ضمن خطته في تنشيط السياحة والبحث عن أسواق جديدة تعوض التراجع في الاسواق التقليدية التي تتأثر بالاحداث.
هذا وأسفرت نتائج الانتخابات النوعية، للجنة السياحة، عن ترأس النائبة نورا على، لجنة السياحة، وعمرو هندى والنائب محمد عبدالمقصود، في مقعدي الوكلاء، و النائبة أمانى الشعولى أمين السر.
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