نور اللبنانية تنشر صورة جديدة من كواليس ضل راجل

شاركت الفنانة نور اللبنانية جمهورها بصورة من كواليس مسلسلها الجديدة، "ضل راجل" عبر حساباتها المختلفة بمنصات السوشيال ميديا، والمقرر عرضه بالموسم الرمضاني لهذا العام 2021.

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وظهرت نور بإطلالة بسيطة وناعمة حيث حرصت على ترك شعرها منسدلًا على كتفيها، واستخدمت مكياج "ميك أب" رقيق معتمد على الألوان الهادئة، وكتبت على صورتها التي نشرتها بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة:"‎ من كواليس مسلسل ضل راجل.. قريبًا".

نور اللبنانية تتعاون مع ياسر جلال للمرة الثانية بعد رحيم

وتتعاون نور في ضل راجل مع النجم ياسر جلال بعد تألقهما معًا في مسلسل "رحيم" الذي طرح في شهر رمضان 2018، كما يشاركهم البطولة كلا من : محمود عبد المغني، وأحمد حلاوة، ونرمين الفقي وإيهاب فهمى وخالد أنور ورنا رئيس وإنعام سالوسة وأميرة العايدى ومجدي فكري وندى بهجت وغيرهم من النجوم.

وضل راجل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي، وانطلق تصوير أولى مشاهده بداية الشهر الماضي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

نور تتألق في جمال الحريم وقصة الجن العاشق

وفي نفس السياق يُعرض للفنانة نور حاليًا مسلسل "جمال الحريم"، وتدور أحداثه فى إطار درامي مليء بالاثارة والتشويق حيث يتناول قصة الجن العاشق، وخلاله تتعرض نور وصديقتها التي تجسد دورها الفنانة دينا فؤاد إلى غرائب وعجائب مع العالم الأخر من "الجن والعفاريت"، مما جعله يجذب انتباه الملايين من المشاهدين بمختلف الدول العربية.

ويشارك نور البطولة كلا من النجم خالد سليم ودينا فؤاد، وصلاح عبدالله، وأشرف مصيلحى، وحازم سمير، وإيهاب فهمي، وأمير شاهين، والمسلسل من تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفى، وإنتاج شركة سينرجى.