ابنة ماجد المصري تكشف عن حالة والدتها بعد تعرضها لأزمة صحية

أعلنت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري، من زوجته السابقة الفنانة منى إش إش، تدهور الحالة الصحية لوالدتها، مطالبة جمهورها ومتابعيها بالدعاء لها.



كتبت ماهيتاب ماجد المصري، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، كاتبة: "يا رب أنت الشافي، ادعوا لأمي، اشتباه في جلطة قلبية، وذبحة صدرية، الحمد لله".



كانت الفنانة منى إش إش، قد كشفت مؤخرا عن تحسن حالتها الصحية من فيروس كورونا، موضحة أنها اجتازت المرحلة الحرجة وحاليا تتعافى من الوباء، كما توجهت بالشكر إلى من ساندوها خلال الفترة الماضية.

إصابة منى إش إش بفيروس كورونا

وكتبت منى إش إش، عبر حسابها بموقع انستجرام:"بفضل الله ورحمته ويقينى بلطفه وكرمه عليا وعشمى إنه مش ها يخذلني وهايكملى على خير أنا وبابا ان شاء الله أنا عديت المرحلة الحرجة وحاليا في مرحلة التعافي بإذن الله تبارك الرحمن الرحيم الحمد والشكر ليك يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع رسل وأنبياء الله وملائكته".

إصابة ماجد المصري بفيروس كورونا

على جانب آخر كان ماجد المصري قد أعلن إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي بعيدا عن أسرته وزوجته منذ أيام.

ووجه ماجد المصري رسالة لجمهوره طلب منهم الحفاظ على أنفسهم من هذا الفيروس واتباع الاجراءات الاحترازية.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال ماجد المصري كان مسلسل "الوجه الآخر" إخراج سميح القاش وبطولة نسرين طارفش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، وباقة لامعة من نجوم الفن.