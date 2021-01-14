محافظة الجيزة: غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى لمدة 6 ساعات لصيانته

ونوهت محافظة الجيزة، فى بيان اليوم الخميس، إلى أن الأمر سيستلزم إجراء غلق كلى للمطلع القادم من محور أحمد عرابى، باتجاه مناطق محور 26 يوليو ومناطق المريوطية، اعتبارا من الساعة 12 من صباح غد الجمعة، وحتى الساعة الـ6 صباحا فقط.
من جانبه، أشار أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بتجهيز تحويلة مرورية تشمل القادم من محور عرابى ويرغب بالسير اتجاه أعلى الطريق الدائرى تجاه مناطق محور 26 يوليو والمريوطية، يقوم باستكمال السير اتجاه مطلع الطريق الدائرى المؤدى إلى مناطق الوراق، ثم الصعود لمحور الضبعة فى الاتجاه المؤدى إلى مدينة 6 أكتوبر، ثم النزول مرة أخرى مباشرة من المنزل المؤدى إلى الطريق الدائرى، فى اتجاه محور 26 يوليو والمريوطية، كما يفضل للقادم من محور أحمد عرابى اتجاه الطريق الدائرى اتجاه مناطق المريوطية أن يسلك محور 26 يوليو من أمام نادى الترسانة.
ووضعت الادارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، اللوحات الارشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية.
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