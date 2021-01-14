 تعليمات جديدة من مصر للطيران للمسافرين إلى بريطانيا وأمريكا

جدة - نرمين السيد - دعت شركة مصر للطيران عملائها المسافرين إلى المملكة المتحدة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 18 يناير 2021 لضرورة إحضار شهادة تفيد باجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت السفر حتى يسمح لهم بالصعود على متن الطائرة، ويُعفى من ذلك القرار الأطفال دون سن الحادية عشرة عاما.





يأتى ذلك فى ضوء تحديثات السفر الواردة من عدد من الدول التى تسير إليها مصر للطيران رحلاتها.. كما وجهت مصر للطيران عناية عملائها المسافرين إلى المملكة المتحدة إلى ضرورة تعبئة نموذج (Passenger Locator Form) والذى يمكن الوصول إليه عبر الرابط: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk من ناحية أخرى، أهابت مصر للطيران بعملائها المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من يوم 26 يناير 2021 ضرورة إحضار شهادة تفيد باجراء تحليل PCR أيضا للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت السفر حتى يسمح لهم الصعود علي الطائرة. ويُعفى من ذلك القرار الأطفال دون سن العامان (2). وأهابت مصر للطيران بعملائها ضرورة الالتزام باجراءات السلامة الاحترازية مثل ارتداء قناع الوجه طوال التواجد فى المطارات وعلى متن الطائرة وغيرها من الضوابط الصحية حفاظا على سلامتهم فى جميع الأوقات.

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