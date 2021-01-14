صور.. الصحة تجرى 7 آلاف تحليل pcr للمشاركين فى مونديال اليد

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ضمن تنفيذ خطة التأمين الطبى لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الدولى لكرة اليد، فى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة فى التصدى لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجاهد أن العيادات تقدم الخدمات الطبية إلى كل المتواجدين من أعضاء المنتخبات المشاركة فى البطولة، والعاملين بالفنادق، واللجان المنظمة للبطولة، حيث تم تجهيز جميع العيادات بوحدة عناية مركزة كاملة تشمل "عربة طوارئ كاملة التجهيزات وجهاز صدمات كهربائية، ومونيتور، وأدوية ومستلزمات الحالات الطارئة، وجهاز أشعة متنقل، وجهاز سونار متعدد، وجهاز تحاليل CBC وكيمياء دم، وصيدلية بها أدوية الطوارئ"، كما تضم كل عيادة فريق طبى مكون من 3 أطباء بمختلف التخصصات الطبية، وطبيب أشعة، تمريض، وفنى أشعة، وفنى معمل".

وأضاف المتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم توفير عيادات طبية داخل كل صالة رياضية بإجمالى 7 عيادات، وذلك بعد تجهيزها بأدوية الطوارئ، وجهاز التنفس الصناعى المتحرك، والمونيتور، وجهاز الصدمات، وأسطوانات الأكسجين، وعربة الطوارئ المجهزة، وجهاز رسم القلب، وأجهزة القياس المختلفة "السكر – الضغط – نسبة التشبع من الأكسجين" الضمادات والدعامات المختلفة وأربطة الضغط – مستلزمات دعم المفاصل والفقرات وعمل الجبيرة، وأجهزة الشفط، وذلك بالإضافة إلى عيادات متنقلة لطوارئ الجراحة والعظام وأمراض الباطنة والقلب، وصيدليات متنقلة بمحيط الاستادات.

ولفت إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى رعاية طبية متقدمة إلى المستشفيات المخصصة لذلك بمحافظتى القاهرة والإسكندرية.

وفى سياق متصل، أشار المتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إلى أنه تم إجراء 7.205 تحاليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد لأعضاء المنتخبات والوفود المشاركة فى البطولة، والعاملين بالفنادق، والفريق الطبى، وأعضاء اللجنة المنظمة، منذ بداية تجهيزات استقبال الوفود يوم 1 يناير الجارى وحتى اليوم، موضحًا أنه تم تخصيص فريق من المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان يضم 15 فنيًا وأخصائى تحاليل، بالإضافة إلى مراقبين صحيين موزعين على فنادق الإقامة.



وتابع : "أنه يتم إجراء مسحات الـ PCR دوريًا من بداية دخول المجموعة المغلقة full Bubble بقاعات مخصصة لذلك بالفنادق، وذلك بعد كل مباراة، ومرة كل 48 ساعة بالنسبة للمنتخبات الرياضية، ومرة كل 72 ساعة لأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق، كما يتم إجراء المسحات فى حالات الاشتباه، وإجراء مسح حرارى بشكل دورى على مدار اليوم".



وأضاف المتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه يتم إجراء اختبار الأنتيجن السريع Rapid antigen test كخطوة أولى قبل دخول المجموعة، كما يتم إجراؤه داخل أوتوبيس الفرق فى مهبط الطائرات للمنتخبات الرياضية والفرق، وفى صالات الوصول بالنسبة للقادمين بشكل فردى مثل أعضاء الاتحادات الدولية، وعند دخول الفندق قبل بدء عمل مسحات الـ PCR للقادمين من داخل مصر، لافتًا إلى أنه لا يُسمح بدخول البلاد لأى شخص بدون تحليل فيروس كورونا PCR بنتيجة سلبى.

ولفت مجاهد إلى أنه يتم تقديم التوعية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد لجميع المشاركين فى البطولة من خلال الأكشاك الطبية المتواجدة داخل الاستادات الرياضية وأمام صالات الألعاب وتضم فرق من المثقفين الصحيين وتوزيع كتيب بجميع الإرشادات، بالإضافة إلى نشر المطبوعات التوعوية بجميع أماكن تواجد أفراد البعثات بـ 6 لغات أجنبية، وتوفير مادة علمية وقائية للعرض على شاشات الإعلانات المرئية، وفى الفنادق والصالات الرياضية، فى إطار الحرص على نشر الوعى خلال فعاليات البطولة.

وذكر المتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم كرة اليد، أنه يتم الإشراف دوريًا على تنفيذ خطة التأمين الطبى من قبل الدكتور علاء عيد، رئيس اللجنة الطبية المشرفة على خطة التأمين الطبى للبطولة، مؤكدًا أنه تم التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أنشطة وفعاليات البطولة، حيث يتم رش وتعقيم كل الصالات الرياضية، وغرف الإقامة بالفنادق قبل وصول الوفود إليها بالتنسيق مع وزارة السياحة.

كما يتم تطهير حقائب وأمتعة الوفود الرياضية عند وصولها إلى الفنادق، كما يتم التأكد من توافر التهوية الجيدة بجميع الأماكن، والتأكد من قيام إدارات الفنادق والصالات الرياضية بغسل وتطهير المناشف والملابس والحقائب والأدوات التى يتمم استخدامها أثناء المبارة والتخلص الآمن من الأدوات التى تستخدم مرة واحدة، بالإضافة إلى القيام بأعمال الرقابة البيئية على الأغذية ومياه الشرب عن طريق المرور الميدانى الدورى التأكد من السلامة الصحية لمقدمى الأغذية ومطابقة الغذاء المتداول للاشتراطات الصحية وسحب عينات دورية للتحليل بالمعامل المركزية وكذلك مياه الشرب وحمامات السباحة والصرف الصحي، كما يتم تنفيذ أعمال مكافحة ناقلات الأمراض خارج الاستادات الرياضية، ومناطق إقامة الوفود والفرق المشاركة بمكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض بمبيدات الصحة العامة الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.