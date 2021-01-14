الإسكندرية تستعد للتعامل مع موجة الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - أكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحى، بالتواجد الميدانى بمختلف الشوارع على مدى الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار خلال النوة الحالية، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية.





وأكد المحافظ، فى بيانه مساء اليوم الخميس، على استمرار العمل على كسح وشفط أى تجمعات لمياه الأمطار لحين انتهاء النوة واستقرار الأحوال الجوية.

وتابعت الأجهزة التنفيذية أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق بشارع فيكتور عمانويل، وأسفل كوبرى الناموس، وكوبرى كليوباترا، ومطلع كوبرى أبيس، شرقى المدينة.

كما تابعت أحياء وسط والجمرك وغرب والمنتزه أول وثان، والعامرية، أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق حى وسط، وذلك بكل البؤر الساخنة بحى وسط، أسفل الأنفاق والكبارى.

وتضرب الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، موجة من الطقس السيئ، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة، فى أول أيام نوة الفيضة الكبرى.