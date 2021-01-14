الإسكندرية تستعد للتعامل مع موجة الطقس السيئ

وأكد المحافظ، فى بيانه مساء اليوم الخميس، على استمرار العمل على كسح وشفط أى تجمعات لمياه الأمطار لحين انتهاء النوة واستقرار الأحوال الجوية.
وتابعت الأجهزة التنفيذية أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق بشارع فيكتور عمانويل، وأسفل كوبرى الناموس، وكوبرى كليوباترا، ومطلع كوبرى أبيس، شرقى المدينة.
كما تابعت أحياء وسط والجمرك وغرب والمنتزه أول وثان، والعامرية، أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق حى وسط، وذلك بكل البؤر الساخنة بحى وسط، أسفل الأنفاق والكبارى.
وتضرب الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، موجة من الطقس السيئ، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة، فى أول أيام نوة الفيضة الكبرى.
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