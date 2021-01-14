افتتاح أكاديمية زد للتنس لتأهيل البراعم والناشئيين في مجمع زد الرياضي بالشيخ زايد

أطلق مجمع زد الرياضي يوم 9 يناير 2021، أحدث أكاديمية تنس لإكتشاف مواهب الأطفال والناشئين ZED BTT Mini Tennis Academy، وتأهليهم على أعلى المستويات الاحترافية للمنافسة في البطولات الدولية والمحلية، وتتيح اكاديمية زد للتنس إمكانية الإلتحاق بها من سن 4 إلى 10 سنوات.

ويأتي ذلك الإفتتاح بعد النجاح المبهر الذي حققته أكاديمية زد «برشلونة توتال للتنس» الإسبانية في يناير عام 2020. ووفقاً لإستراتيجية زد في ضرورة التعاون والاستعانة بخبراء ومحترفين المجال، فإن ZED BTT Mini Tennis Academy سيديرها المدرب الأشهر في عالم رياضة التنس الكابتن كريم زاهر وذلك من أجل تقديم برامج تدريبية على مستوى عالمي ورعاية ودعم المواهب الناشئة.

وفي ذلك الإطار يدعم زد بطلة مصر والعالم اللاعبة ميار الشريف، حيث أنها أول لاعبة مصرية في التاريخ تشارك في بطولة من بطولات التنس العظمى مما يجعلها مثل أعلى للكثير من الناشئين. يتمتع كابتن كريم زاهر بخبرة واسعة في عالم رياضة التنس وفقاً لما يقدمه دائماً في تدريب الناشئين والبراعم في الخمسة عشر سنوات الماضية، ولا يوجد أي فريق أو منتخب من منتخبات مصر في التنس في جميع المراحل العمرية وكأس ديفيز للتنس إلا وشارك به أحدى تلاميذ كريم زاهر.

في هذا الإطار صرح هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري، وعضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، «تستهدف الأكاديمية تأهيل وإعداد جيل جديد من الناشئين والبراعم وتنمية قدراتهم من أجل تصدير أبطال قادرين على المنافسة وحصد المراكز الأولى في المحافل الدولية». حيث تساهم هذه الاكاديمية في دعم رياضة التنس بمصر كمنصة للرياضة، ونحرص دائماً على جلب أفضل الكوادر الرياضية العالمية، لنصبح وجهة مشرفة للمواهب وأصحاب التميز الرياضي.

وهذا يعزز من قدرات الموهوبين وتشجيعهم على بدأ مسار حياتهم الرياضية ؛ خاصةً مع تواجد مدربين مثل كابتن كريم زاهر يقومون بتدريبهم ومتابعة خطواتهم أول بأول. وأضاف عبد العظيم: «سنُعلن قريبا عن امتداد نشاط الاكاديمية في القاهرة الجديدة لإتاحة فرص اكبر للإشتراك بالاكاديمية و الوصول إلى فئات اكبر من البراعم. ومن جانبه، قال الكابتن كريم زاهر، المدير الفني لأكاديمية زد للتنس: «سعيد بإنضمامي إلى صفوف نادي زد حيث أنه كيان رياضي شيد على أسس وإستراتيجيات عالمية، فهو دائماً يتيح فرص لكل من لديه شغف وحب نحو الإحتراف الرياضي. ونحن اليوم نحتفل بإطلاق أحدث الاكاديميات وأطمح لتقديم كل ما أمتلكه من خبرات سابقة في تلك الرياضة من أجل إعداد جيل جديد واعد من الأبطال».

يذكر أن مجمع ZED الرياضي يتيح برامج رياضية لجميع الراغبين في الإلتحاق به والإستفادة من الخبرات التدريبية المقدمة، وفقاً لرؤية شركة ZEDللاستثمار الرياضي، ولذلك فأن المجمع الرياضي متاح للجميع تشجيعًا على ممارسة الرياضة، لكي يصبح وجهة للمواهب وأصحاب التميز الرياضي.