الزراعة: نسعى لتصدير الألبان من خلال تطوير مراكز التجميع

اعتمد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تمويل وإقراض 59.5 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 42 مركزا لتجميع الألبان فى 6 محافظات مختلفة.

وأكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، أن تطوير مراكز تجميع الألبان من أهم المشروعات التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا، إذ أنه يعد سلسلة متصلة من الاهتمام وفحص الحيوانات وبالتالى تنمية الثروة الحيوانية، وزيادة إنتاج اللحوم.

ونوه "القرش" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج" إلى أن لدينا اكتفاءً ذاتيا حاليا من الألبان ما يجعلنا نصدر الفائض خلال الفترة القادمة، وبعد حصول المصانع على شهادة الاعتماد الدولى لضمان أمان وجودة الألبان، وذلك مقابل 50 ألف جنيه.

وأوضح "معاون وزير الزراعة" أنه تم إطلاق برامج لتحسين سلالات الثروة الحيوانية وبالتالى زيادة القدرة الإنتاجية من اللحوم والألبان قدر المستطاع، مع الحفاظ على جودة الألبان لأنها سريعة التلف وبالتالى يعود بالربح على المنتج، والحفاظ على صحة المواطن من جهة أخرى، وكذلك على الاقتصاد الكلى.

وأضاف أن وزارة الزراعة وقعت بروتوكولات مع البنوك الوطنية لإقراض المزارعين ومنتجى الألبان لتطوير مراكزهم، كما أنها تقوم بدور الإرشاد والتوعية لإنتاج أفضل الألبان.

ونوه القرش إلى أن إجمالي الإنتاج العالمي من الألبان 852 مليون طن، تسهم الهند في إنتاج نسبة كبيرة منها.

وأشار إلى أن الجوهر في إنتاج الألبان لا يكمن في عدد الحيوانات، لكن قدرتها على الإنتاج، وتعتمد الهند على الحيوانات الصغيرة.