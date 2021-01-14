نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير برقم التليفون وطرق السداد عبر موقع المصرية للاتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاتورة التليفون الارضي يناير 2021، بدأ البحث في مصر عن فاتورة التليفون الارضي عن شهر يناير 2021، ويمتلك شبكة التليفون الارضي شركة we وتعتبر هي الشركة المالكة الوحيده في مصر المسئولة عن التليفون الارضي في مصر لذلك نجد الاقبال عليها كبير حيث ان التليفون الارضي شئ اساسي وضروري لا يمكن الاستغناء عنه ولم يحل الهاتف المحمول محله لذلك اكثر من 80٪ مشتركين فيه، من أجل الاشتراك في الانترنت المنزلي.

فاتورة التليفون الراضي يناير 2021:

وتقوم شركة we باصدار فاتورة التليفون الارضي كل ثلاثة أشهر هي يناير وابريل ويوليو واكتوبر يوم 15 في الشهر، اي ان فاتورة يناير سوف تصدر يوم 15 يناير 2021، ويمكن الاستعلام عنها بكل سهولة عن طريق الهاتف أو الموقع الخاص بالشركة، وتقوم الشركة باعطاء فترة سماح للمشتركين مدة شهر حتى يقومو بسداد الفاتورة حيث ان فترة السماح سوف تنتهي في 14 فبراير ويوم 15 فبراير سوف يتم تحويل التليفون المنزلي لاستقبال فقط لمدة شهر، ثم يتم اعطاء فترة سماح لمدة شهر أخر اي يوم 14 مارس 2021 ويوم 15 مارس سوف يتم قطع الحرارة نهائيا عن العميل الذي لم يقوم بالسداد وفرض غرامة تأخير عن العميل الذي لم يقوم بالسداد في الوقت المحدد أو في فترة السماح وفيما يلي خطوات الاستعلام عن فاتورة يناير 2021:

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عن شهر يناير 2021:

الدخول على الموقع الرسمي لشركة we

ثم الضغط على ايقونة الاستعلام عن الفاتورة

ثم تقوم بادخال كود المحافظة التابع لها المشترك ثم رقم التليفون الارضي .

طرق السداد فاتورة التليفون الارضي:

ونظرا للظروف التي تمر بها جميع الدول بسبب فيروس كورونا المستجد لذلك تقوم كافة الدول باتخاذ اجراءات احترازية من عدم وجود تجمعات، فقد اتاحت الشركة اكثر من طريقة للدفع بدلا من الذهاب للشركة وتوفير الوقت والجهد ومن اهمها التالي :

الدفع اون لاين

او عن طريق الشحن الفوري من اي سنترال قريب منك

ونود ان ننوه لك عزيزي القارئ انه يمكنك ترك رقم الهاتف وكود المحافظه التابع لها وسوف نقوم بمعرفة قيمة الفاتورة المستحقة عليك .