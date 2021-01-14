غدا..مختار جمعة يخطب من أسوان حول إمكانية التعجيل بالزكاة لعلاج مرضى كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، لدى وصوله إلى أسوان، إنه سيلتقى الأئمة المشاركين فى فعاليات المعسكر التثقيفى للأئمة بالمحافظة والذى يقام تحت عنوان "القضايا العصرية وحتمية التجديد" ويستضيف 65 إمامًا من الأئمة المتميزين بأسوان وذلك بالقاعة الكبرى بالمسجد الجامع.

وأوضح وزير الأوقاف أن زيارته إلى أسوان سوف تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة، لتدريب الأئمة على غرار البروتوكول الذى وقعته الوزارة مع جامعتى الأزهر وعين شمس، إلى جانب مناقشته لبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك مع محافظ أسوان أشرف عطية.

وأضاف وزير الأوقاف قائلا: "تهدف هذه البروتوكولات الواسعة إلى جانب أبعادها الثقافية إلى قضية أهم، وهى قضية الدمج والتواصل المجتمعى للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم فى اتساع المدارك الحياتية للعاملين فى الحقل الدعوى، ويسهم فى التعرف عن قرب عن مدى الرؤية العصرية التى وصل إليها مستوى الأئمة والواعظات، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطى السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذى يتسم به هؤلاء الأئمة والواعظات، كل ذلك خدمة لديننا ووطننا، والتأكيد على أهمية أن نعمل معا وبروح وطنية عالية فى كل ما يخدم قضايا هذا الوطن العظيم مصرنا العزيزة وقضايا أمتنا، ويعمل لصالح الإنسانية وتحقيق السلام العالمى والتعايش السلمى بين البشر جميعا، بحكم الأخوة الإنسانية التى تجمع الناس جميعا.

وأوضح أن خطبة الجمعة سوف تتناول إمكانية التعجيل بإخراج الزكاة واستخدامها فى علاج مرضى كورونا وتوفير الدواء والاجهزة الطبية اللازمة لعلاجهم ومساعدة المضارين من الظروف الاقتصادية التى فرضها انتشار كورونا، مؤكدا أن علاج مرضى كورونا ومواجهة الفيروس من أولى أولويات الزكاة فى هذه الأيام، مضيفا أنه يجوز تعجيل الزكاة وتقديم موعد إخراجها لصالح الفقراء، ولا سيما فى أوقات الشدائد والجوائح والأزمات.

وشدد وزير الأوقاف مجددا على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

جدير بالذكر أن وزير الأوقاف كان قد وصل اليوم إلى أسوان مساء اليوم.