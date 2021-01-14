صور.. طوارئ فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع حالة الطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأحوال الجوية فى كل الأنحاء، وسرعة رفع مياه الأمطار التى تعرضت لها المحافظة.





وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقى المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد فى الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى أمطار.

وتشهد عدد من مدن وقرى المحافظة أمطارًا متوسطة فى حين لم تهطل الأمطار على مدن أخرى، وتبذل الأجهزة المحلية بالمحافظة، جهوداً كبيرة لشفط المياه من الشوارع الرئيسية والجانبية، ومن أفنية المدارس، وحولها.

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