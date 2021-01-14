انت الان تتابع تفاصيل خبر هدوء بحركة الرياح واستمرار موجة الأمطار .. الأرصاد تنشر حالة الطقس غدًا الجمعة وبيان درجات الحرارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 15 يناير 2021، وذكرت الهيئة أن البلاد من المتوقع أن تشهد طقس معتدل إلى مائل للبرودة خلال ساعات النهار، شديد البرودة إلى بارد خلال ساعات الليل، كما أوضحت الهيئة، سقوط الأمطار المتوسطة إلى غزيرة على معظم أنحاء البلاد، وأكدت على الجميع توخي الحذر الشديد، أثناء القيادة وخلال الخروج من المنزل، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والساعات الأخيرة من الليل.

حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة، وذكرت الهيئة أن الوجه البحري والقاهرة من المتوقع أن تشهد خلال ساعات النهار، طقس معتدل، وخلال ساعات الليل طقس شديد البرودة، كما ستشهد السواحل الشمالية الشرقية والغربية للبلاد، طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، وبالنسبة لشمال الصعيد، فيسيود طقس معتدل خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، وعلى منطقة جنوب الصعيد، سيسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

وذكرت الهيئة في التقرير اليومي الذي نشرته عن حالة الطقس، أن مناطق السواحل الشمالية الغربية للبلاد من المتوقع أن تشهد نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

أماكن سقوط الأمطار

أما عن أماكن سقوط الأمطار، فقد ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن المناطق التالية ستشهد سقوط الأمطار المتوسطة إلى غزيرة، على فترات متقطعة من اليوم:

مطروح

السلوم

الإسكندرية

دمياط

العريش

بورسعيد

رفح

كفر الشيخ

البحيرة

الدقهلية

حالة البحرين

البحر الحالة ارتفاع الموج الرياح السطحية البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب بين المتر ونصف إلى المترين ونصف جنوبية غربية البحر الأحمر خفيف إلى معتدل بين المتر إلى المتر ونصف شمالية شرقية إلى شمالية غربية

بيان الأرصاد درجات الحرارة