أتلتيك بيلباو يحرز ثنائية في ريال مدريد يتأخر بثنائية بالشوط الأول

تأخر ريال مدريد بثنائية نظيفة أمام نظيره فريق أتلتيك بيلباو، مع نهاية الشوط الأول من اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب " لا روزاليدا"، فى نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

سجل راؤول جارسيا أول أهداف أتلتيك بيلباو فى الدقيقة 18 مستغلا خطأ دفاعيا لينفرد بالمرمى ويضعها على يمين الحارس كورتوا. وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 38 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء.

ويلعب الفريق الملكي مواجهة الليلة مع أتلتيك بيلباو فى نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بصفته بطلا لليجا فى الموسم الماضى 2019 – 2020، بينما يخوض الفريق الباسكى اللقاء بعد وصوله للمباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسيداد، ولكن تأجلت المباراة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويلعب الفائز من لقاء الليلة مع برشلونة فى المباراة النهائية مساء الأحد المقبل، بعد تأهل البارسا بعد تغلبه على ريال سوسيداد أمس الأربعاء بركلات الترجيح 3 – 2، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل بنتيجة 1 – 1.

وحصد ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسباني 11 مرة في تاريخه، وهو ثاني أكثر الفرق تتويجا بهما بعد الغريم التقليدي برشلونة الذي فاز بـ13 لقبا.