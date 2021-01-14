وزير المالية: فقدنا 200 مليار جنيه من إيراداتنا منذ بدء جائحة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة فقدت من إيراداتها منذ بدء جائحة كورونا في مارس الماضي وحتي يونيو ما يصل إلى قرب الـ200 مليار جنيه، متوقعا أن تفقد الدولة خلال العام الحالي من 150 إلى 200 مليار جنيه أيضا بسبب تأثير وتداعيات فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد معيط، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن خطة وزارة المالية لتخفيض عجز الموازنة اضطربت بسبب تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أن قطاعى الطيران والسياحة تأثرا بشدة منذ بدء الجائحة وحتى الآن.

وتابع: "جائحة كورونا أدت إلى أعباء من نقص إيرادات مع مصروفات إضافية، وهناك 10% زيادة إضافية في نفقات الدولة بسبب أزمة كورونا، وإيرادات القيمة المضافة انخفضت على المطاعم والفنادق بنسبة تقترب من 55 إلى 80%"، لافتا إلى أنه رغم هذه الأزمات إلا أن هناك قطاعات حققت انتعاشة في الاقتصاد المصري والوضع مستقر.

وكان عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الخميس، أبرز مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالى 2021/2020 للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2020.

ولفت معيط إلى قيام وزارة المالية بتلبية جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير جميع احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة لدولة.