داليا مصطفى تتألق في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة من أحدث جلساتها التصويرية. ولفتت داليا مصطفى أنظار متابعيها بإطلالة مميزة بارتدائها فستان أبيض مع كاب وشوز باللون الكافيه أثناء آخر جلسة تصويرية. وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" مع عدد من النجوم. مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.

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