نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروتوكول تعاون بين التضامن والجمعية الشرعية لإنشاء "حاضنات المتفوقين علميًا بالجامعات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، بروتوكول تعاون «حاضنات الفائقين علميًا بالجامعات الحكومية»، بالتنسيق مع الوحدات الاجتماعية بالجامعات.

ويكفل البروتوكول، تقديم دعم مادي يقدر بـ 25 ألف جنيه لكل طالب متفوق إلى جانب 12 ألف جنيه سنويًا كمصروف خاص، من خلال دعم 40 طالبًا بكل جامعة من إجمالي 10 جامعات بمعدل دعم 400 طالب سنويًا، وبخطة خمسية لدعم 2000 طالب متفوق.

وأشادت الوزيرة بمبادرة الجمعية الشرعية، معتبرة أن مبادرتها الخاصة بدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات، وطلاب الدراسات العليا، هو دليل على تقدير الجمعية الشرعية للعلم والاستثمار في البشر والتعليم لتحقيق التنمية، بالتوازي مع التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية في البنى التحتية بالمجتمع المصري.

وقالت: «الجمعية الشرعية ستقدم منح سنوية للطلاب المتفوقين بواقع 25 ألف جنيه لكل طالب، على جانب 12 ألف جنيه كمصروفات شخصية لهؤلاء الطلاب، وهذا تفكير علمي ومنطقي، ويدل على رؤية الجمعية الشرعية الممنهجة ومنظمة، لتنشئة الطلاب، كما تفتح مستشفياتها أمام شباب الأطباء، وتنفيذ الأبحاث والمشروعات البحثية، وكذا دعم الطلاب في التعليم الثانوي والإعدادي، لتعزيز الانتماء وحب الوطن، وتحقيق التنمية، وبناء الثقة بين الطلاب وأجهزة الدولة، ونحن نطمع في الخير دائمًا، وعلى ثقة أن شراكتنا مع الجمعية الشرعية ستستمر، وتثمر عن كل الخير والتنمية المستدامة لبلدنا الحبيبة».

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة قدمت دعمًا كبيرًا في تأهيل المدن الجامعية، وتوفير المفروشات، بالإضافة إلى توفير المياه والغذاء وعبوات النظافة الشخصية وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه، قال مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، إن هناك حلمًا لطالما راوده منذ 20 سنة، وهو التمكن من رعاية الطلاب المتفوقين علميًا في جامعات مصر، وتحديدًا في الكليات التطبيقية، الطب، والهندسة، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والزراعة.

وأشار إلى أن الحلم تحقق بتوقيع بروتوكول التعاون بين الجمعية الشرعية، ووزارة التضامن و10 جامعات مصرية وهي: «جامعة القاهرة، وعين شمس، الإسكندرية، سوهاج، جنوب الوادي، والوادي الجديد، والفيوم، والمنوفية، والدقهلية، والشرقية»، حيث تنشئ الوزارة وحدة تضامن في الجامعات المصرية، وتقدم حزم خدمات للطلاب عمومًا، خدمات اجتماعية، بالتعاون مع بنك ناصر، ومشروعات تنموية للشباب، بأن يحصل الشاب على قرض تمويلي أثناء دراسته الجامعية، ويسدده على 10 سنوات بعد تخرجه.

وأوضح إسماعيل، أن الجمعية الشرعية سيكون لها حاضنة للتفوق العلمي لدعم الطلاب المتفوقين في السنوات الدراسية الجامعية الثالثة والرابعة، وذلك من خلال تقديم بدل جيب 1000 جنيه، إلى جانب المساهمة في المؤتمرات العلمية والمراجع العلمية التي يحتاجها في رسالته للماجستير والدكتوراه.

وأكد أن الجمعية ستركز في دعم الطلاب من ذوي الأفكار والابتكارات في المجال العلمي، لافتًا إلى أنه سيتم دعم 40 طالبًا في كل جامعة في 10 جامعات بمعدل دعم 400 طالب سنويًا، وعلى مدار 5سنوات سيكون لدينا 2000 طالب متفوق، يتم دعمهم من خلال الجمعية الشرعية، وهو دعاية خير لها، وثمرة خير لتنمية الدولة المصرية