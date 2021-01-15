واستعرض معهم تقريرًا عن النشاط الرعوى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجزر الفلبين، خلال عام 2020، حيث قامت الكنيسة بدور ملحوظ فى رعاية وخدمة أبنائها والمجتمع المحيط بها فى الفلبين، من خلال الاجتماعات الروحية والأنشطة المجتمعية والكورسات المتخصصة والخدمات الصحية التى قدمتها لمساعدة أبنائها والشعب المتضرر من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما تم افتتاح عيادة الأسنان الخيرية، بحضور السفير المصرى فى الفلبين أحمد شهاب الدين وطاقم السفارة المصرية.
كما قام أيضًا السفير بتهنئة الكنيسة والشعب بعيد الميلاد المجيد، ونقل إلى الكنيسة تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقامت الكنيسة أيضًا بتقديم خدمة طبية للجالية الفلبينية بمصر، بحضور السفير الفلبينى بالقاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقرير عن خدمة الكنيسة القبطية بالفلبين على مكتب البابا تواضروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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