تقرير عن خدمة الكنيسة القبطية بالفلبين على مكتب البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القمص داود لمعى المسؤول عن خدمة "سان بول"، وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى جزر الفلبين، القس مينا موريس بالعاصمة مانيلا، والقس كيرلس هانى بجزيرة تاكلوبن.





واستعرض معهم تقريرًا عن النشاط الرعوى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجزر الفلبين، خلال عام 2020، حيث قامت الكنيسة بدور ملحوظ فى رعاية وخدمة أبنائها والمجتمع المحيط بها فى الفلبين، من خلال الاجتماعات الروحية والأنشطة المجتمعية والكورسات المتخصصة والخدمات الصحية التى قدمتها لمساعدة أبنائها والشعب المتضرر من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تم افتتاح عيادة الأسنان الخيرية، بحضور السفير المصرى فى الفلبين أحمد شهاب الدين وطاقم السفارة المصرية.

كما قام أيضًا السفير بتهنئة الكنيسة والشعب بعيد الميلاد المجيد، ونقل إلى الكنيسة تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقامت الكنيسة أيضًا بتقديم خدمة طبية للجالية الفلبينية بمصر، بحضور السفير الفلبينى بالقاهرة.