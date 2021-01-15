الأوقاف تعيد فتح 3 مساجد بشمال سيناء بعد إغلاقها لعدم الالتزام بالإجراءات

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان الليلة - أن المساجد التى أعيد فتحها هى: مسجد شراب بشارع البحر "غرب العريش"، ومسجد أحمد رفاعى "حى آل رفاعى"، ومسجد عائشة أم المؤمنين "العريش شرق".

وأضافت الوزارة أنه سبق وأن تم غلق هذه المساجد، لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، يوم الأربعاء الموافق 6 يناير الجارى.

وأوضحت الوزارة أن عواقل ومشايخ عائلات رواد المساجد المذكورة، تقدموا بإقرارات إلى مديرية أوقاف شمال سيناء، تفيد الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومعاونة العاملين بالمساجد بالتعقيم المستمر وتطبيق تعليمات الوزارة.