سانت إيتيان يعلن شراء مصطفي محمد بـ 5 ملايين دولار.. ويكشف شرط بيعه في مصر

قال رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، إن هناك جلسة جمعته بين أيمن يونس وهشام إبراهيم وجاءت تفاصيلها أن النادي الفرنسي عرض 4.5 مليون دولار من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك.
وأكد رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي فى تصريحات تليفزيونية: "آخر عرض أرسلناه كان 5 ملايين دولار سيتم دفعها على مرتين، نص المبلغ سيكون بعد توقيع اللاعب وخضوعه للفحص الطبي والنص الآخر سيكون بعد سنة أى في يناير 2022".
وتابع: "هناك امتيازات أيضًا لعرض النادي الفرنسي وهو 100 ألف دولار حال تسجيل اللاعب أكثر من هدف، وهناك امتيازات أخرى حال مشاركة النادي الفرنسي في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي".
وكشف عن بند مثير داخل العرض المقدم لنادي الزمالك من أجل شراء مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر.
وقال رئيس النادي الفرنسي: "وضعنا بندا داخل عرضنا ألا نبيع مصطفى محمد لأي ناد فى مصر إلا للزمالك". وتابع: "سندفع 3 ملايين دولار في الوقت الحالى، و2 مليون دولار بعد سنة، والزمالك سيحصل على 8 ملايين خلال الـ4 سنوات ونصف الذي سيوقعهم مصطفى محمد ونحن متمسكون باللاعب".
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