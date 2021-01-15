مصر تدين حادث انفجار قنبلة محلية الصنع في ولاية تبسة الجزائرية

أدانت جمهورية مصر العربية، أمس الخميس، بأشد العبارات حادث انفجار قنبلة محلية الصنع في ولاية تبسة الجزائرية، مما أدى إلى وفاة خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

وتعرب مصر عن تضامنها الكامل مع الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة في هذا الحادث الغادر. كما تتقدم بصادق تعازيها لشعب الجزائر ولذوي الضحايا الأبرياء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين