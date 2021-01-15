روسيا: جاهزون لتزويد مصر بكميات ضخمة من لقاح سبوتنيك V ضد كورونا

وتابعت السفارة أنه في حالة إتمام سريع لإجراءات تسجيل "سبوتنيك V" في مصر، يمكن بداية توريد الكميات الضخمة من اللقاح في يناير 2021 مع زيادة عددها في الفترة القادمة.

و"سبوتنيك V" هو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد. وهو مصنف حاليًا ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية لأفضل عشرة لقاحات مرشحة تقترب من نهاية الاختبارات السريرية وبدء الانتاج الموسع.

يشارك 40000 متطوع في دراسة ما بعد التسجيل للقاح "سبوتنيك V" التي تجري في روسيا.

أعلن عن إجراء دراسات سريرية لـ "سبوتنيك V" في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند وفنزويلا وبيلاروس.

وثبت لقاح "سبوتنيك في" فعاليته على مستوى 91,4% نتيجة لتحليل البيانات في النقطة الاختبارية النهائية لدراسات والبحوث السريرية. وتصل فعالية لقاح "سبوتنيك في" ضد الحالات الصعبة والوخيمة للعدوى بفيروس كورونا إلى 100%.

ويعمل صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) بالتعاون مع الشركاء والمصنعين على ازدياد حجم إنتاج اللقاح بصورة متسقة.

أمّا تكلفة جرعة واحدة من لقاح “سبوتنيك في” للأسواق الدولية فتكون أقلّ من $10 (يضم لقاح “سبوتنك في” جرعتين لشخص واحد). ويمكن تخزين اللقاح على شكله مجفف بالتبريد (الجاف) عند درجات الحرارة +2 إلى +8 درجات مئوية.

وقدّم أكثر من 50 دولة طلباتها لشراء أكثر من 1.2 بليون جرعة من لقاح “سبوتنك في”.

وسيتم إنتاج اللقاح للأسواق العالمية بواسطة الشركاء الدوليين لصندوق الاستثمار المباشر الروسي متواجدين في الهند والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية وفي بلدان أخرى.